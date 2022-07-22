Kariyer planlamasında iletişim gözde bir alan haline geliyor

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, dünyanın geleceğinin dijital teknolojiler üzerine kurulduğunu belirterek, "Bu nedenle de gençlerin kariyer planlamasında iletişim çok daha gözde bir alan haline geliyor." ifadelerini kullandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Güngör, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin akademik kadrosu ve teknolojik alt yapısı güçlü uygulama imkanlarını öğrencilerine sunduğunu, sosyal medya yönetimi, sosyal medya içerik yöneticiliği, dijital mecra uzmanlığı, dijital televizyon yayıncılığı, dijital pazarlama, dijital reklamcılık gibi alanların gençlere yeni meslek kolları açtığını belirtti.

Güngör, dünyanın geleceğinin dijital teknolojiler üzerine kurulduğunu belirterek, "Bu nedenle de gençlerin kariyer planlamasında iletişim çok daha gözde bir alan haline geliyor. İletişim alanı kapsamındaki mesleki alanlar da dijital teknolojilere bağlı olarak hem çekiciliğini artırmakta hem de yeni iş alanlar biçimlenmektedir. Yeni medya teknolojilerinin hayata entegre olmasıyla birlikte dijital mecralar önemli birer iletişim alanı haline geldi." ifadelerini kullandı.

Güngör, dijital teknolojilerle birlikte iletişim alanının çok çeşitli açılardan gençler için yeni kariyer fırsatları oluşturduğunu kaydederek, "Geleneksel medya kuruluşlarının yanı sıra yeni ortamında gelişen yeni medya mecraları gençler için yeni açılımlar sunmaktadır." diye konuştu.

Bütün bu gelişmelerin iletişim eğitiminin de yenilenmesi, yeni teknolojilerle ve yeni uzmanlık alanlarıyla desteklenmesi gereğini ortaya koyduğunu vurgulayan Güngör, şunları kaydetti:

"Bu anlamda Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde ileri teknolojik alt yapıyla desteklenen vizyoner bir iletişim eğitimi verilmektedir. Gelişmiş bilgisayar laboratuvarları, animasyon laboratuvarı, televizyon stüdyosu, haber atölyesiyle Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi gençlerin kariyer planlamasında en doğru tercihtir. Kariyer planlamasında nitelikli eğitimin önemli. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi zengin ve nitelikli akademik kadrosuyla gençleri yarınlara oldukça güçlü yetiştirmektedir. Kendi alanında uzman akademisyenler, medya sektörüyle iş birlikleri ve paydaşlıklar öğrencilerin nitelikli eğitim ve güçlü kariyer planı için gerekli ortamı sağlamaktadır.

İletişim eğitimi için en uygun kent İstanbul. İletişim öğrencisinin kentin merkezinde olması ve bütün medya kuruluşlarına yakınlığı önemlidir. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Altunizade’de konumlanmış olup hem medya sektörüne oldukça yakındır hem de kentin bütün toplu taşım hatlarının buluştuğu bir yerdedir. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin yer aldığı Güney Yerleşke (Altunizade) harika bahçesiyle öğrencilere doğal ortam sunarken kafeterya ve kafe olanaklarıyla da öğrencilerin beslenme ve eğlenceli vakit geçirmesine olanak sağlamaktadır."

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin marka değeri olan bir kurum olduğunu ifade eden Prof. Dr. Güngör, müfredatın uluslararası vizyonda olmasının, akademik kadronun niteliğinin, fizik mekanlar ve dersliklerin bu anlamda en çağdaş koşullarda bir eğitim öğretim ortamı sağladığını belirtti. Güngör, "Ayrıca fakültenin akademik dergisi etkileşim, öğrenci uygulama gazetesi Haber Üsküdar, öğrenci uygulama alanı ÜÜTV ve ÜÜ Radyo, Uluslararası İletişim Günleri Konferansı, öğrencilerin çeşitli yarışma platformlarında gösterdikleri başarılar fakültenin Türkiye'deki iletişim fakülteleri arasında ilk sıralarda yer almasını, dünyaya açılımda da önemli bir ivme kazanmasına temel oluşturmaktadır. Kısacası iletişim okumak isteyenler için doğru adres Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi'dir." ifadelerini kullandı.

