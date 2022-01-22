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Karla beyaza bürünen Küre Dağları havadan görüntülendi

22.01.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karla beyaza bürünen Küre Dağları havadan görüntülendi

Her mevsim ayrı manzaralar sunan ve kar yağışının ardından beyaza bürünen Kastamonu'daki Küre Dağları havadan görüntülendi.

Küre Dağları'nın, Kastamonu'nun Küre ilçesindeki bölümlerinde kar kalınlığı 1,5 metreye yaklaştı.

Her mevsim ziyaretçilerine ayrı manzaralar sunan Küre Dağları'nda karın durmasıyla güneş yeniden kendini gösterdi.

Kış mevsiminin tüm güzelliklerini sergileyen dağların beyaz örtüyle buluşması, drone ile havadan görüntülendi.

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kar yağışı Kastamonu

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