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  4. Karla kaplanan Ani Ören Yeri, ziyaretçilerini kış güzelliğiyle ağırlıyor

Karla kaplanan Ani Ören Yeri, ziyaretçilerini kış güzelliğiyle ağırlıyor

AA AA
15.01.2025 10:25
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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kars'taki Ani Ören Yeri karla kaplandı.

Türkiye-Ermenistan sınırında yıllar boyunca farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan Ani Ören Yeri, Arpaçay ilçesinde bulunuyor.

Yaklaşık 100 hektarlık alana kurulan ve tarih boyunca Türklerin yanı sıra onlarca medeniyetin yaşam bulduğu Ani'de, Hristiyan ve Müslümanlar uzun yıllar yan yana yaşadı.

İslam mimarisi eserleri de bünyesinde barındıran antik şehir, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

"Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak bilinen Ani'ye gelen turistler, Ebul Menucehr Camisi ve Ani Katedrali ile Amenaprgiç, Dikran Honentz ve Abugamir Pahlavuni kiliseleri gibi tarihi eserleri ziyaret etme fırsatı buluyor.

Bölgede etkili olan yağışla karla kaplanan ören yeri, bugünlerde ziyaretçilerini kış güzelliğiyle ağırlıyor.

Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, her mevsim ilgi gören ören yerinin, kışın ayrı güzelliğe büründüğünü söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Kars kar kış

Kars Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

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Öğle
12:22
İkindi
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Akşam
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