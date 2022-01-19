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  4. Karla kaplanan Safranbolu'nun tarihi konakları güzel görüntü oluşturdu

Karla kaplanan Safranbolu'nun tarihi konakları güzel görüntü oluşturdu

19.01.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karla kaplanan Safranbolu'nun tarihi konakları güzel görüntü oluşturdu

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi yapılar, kar yağışıyla beyaza büründü.

"Korumanın başkenti" unvanıyla anılan Safranbolu'da kar yağışı iki gün aralıklarla devam etti.

Tarihi ilçedeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Tarihi yapılar, ilçeye hakim tepedeki Hıdırlık Seyir Terası'ndan bakanlara güzel manzara sundu.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Karabük Safranbolu

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