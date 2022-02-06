YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Karla kaplı Amanos Dağları doğa tutkunlarının uğrak mekanı oldu

Karla kaplı Amanos Dağları doğa tutkunlarının uğrak mekanı oldu

06.02.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karla kaplı Amanos Dağları doğa tutkunlarının uğrak mekanı oldu

Hatay'ın Hassa ilçesindeki Amanos Dağları, karla kaplı güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yoğun kar yağışının ardından güzel görüntüler oluşturan Amanos Dağları, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı haline geldi.

Amanos Dağları eteklerinde yer alan Arpalıuşağı Mahallesi bölgesindeki Hatay Doğa Sporları topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe çok sayıda doğasever katıldı.

Ziyaretçilerden Soner Demir, AA muhabirine, bölgenin görülmeye değer bir yer olduğunu söyledi.

Amanos Dağları'nın ve doğanın tadını çıkarmaya geldiklerini aktaran Demir, "Buralar görülmeye değer, doğaseverler olarak doğaya sadece ayak izinizi bırakırsanız seviniriz. Amanos Dağları'nda keyifli vakit geçirdik." dedi.

Orhan Elmas da güzel manzarayı ve doğayı herkesin görmesini tavsiye etiğini belirtti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'daki dağ ceylanlarının evine 3 bin 600 konukHatay'daki dağ ceylanlarının evine 3 bin 600 konuk
Osmaniye'de anne ve babasının katilini bulana 1 milyon lira ödül verecekOsmaniye'de anne ve babasının katilini bulana 1 milyon lira ödül verecek
İSTANBUL - EMİNE ERDOĞAN: ANCA BERABER, KANCA BERABERİSTANBUL - EMİNE ERDOĞAN: ANCA BERABER, KANCA BERABER
Anahtar Kelimeler:
Hatay Hassa

Hatay Namaz Vakitleri 6 Şubat Pazar

İmsak
06:05
Sabah
07:25
Öğle
12:54
İkindi
15:48
Akşam
18:13
Yatsı
19:29
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dövmelerinden önceki halini paylaştı! Herkesi şaşırttı

Dövmelerinden önceki halini paylaştı! Herkesi şaşırttı

Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak yönü ortaya çıktı!

Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak yönü ortaya çıktı!

Vitrin mankenine yapmadığı kalmadı! "Öptü, okşadı..."

Vitrin mankenine yapmadığı kalmadı! "Öptü, okşadı..."

"Güneş açınca soyunabiliyoruz" demişti! Güneşi görünce...

"Güneş açınca soyunabiliyoruz" demişti! Güneşi görünce...

Zeytinyağında büyük başarı: Dünyaya hayırlı olsun

Zeytinyağında büyük başarı: Dünyaya hayırlı olsun

Diyet yapanların düştüğü en büyük hata: Ekmek yememek

Diyet yapanların düştüğü en büyük hata: Ekmek yememek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.