YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Karla kaplı Kars, Türkiye Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Karla kaplı Kars, Türkiye Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

AA AA
31.01.2024 11:17 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olarak planlanan "Sarıkamış Rallisi" için hazırlık yapılıyor.

Valilik, TOSFED, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün katkılarıyla, 23-25 Şubat'ta Eksi 36 Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenecek yarış, karla kaplı Sarıkamış ilçesinin çam ormanlarıyla çevrili parkurlarında gerçekleştirilecek.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Sarıkamış Kayak Merkezi ve Soğuksu bölgesindeki yarış parkurlarında incelemede bulunduktan sonra eski milli sporcu,Türkiye Ralli Şampiyonu İbrahim Okyay ile ormanlık alandaki parkuru inceledi.

Daha sonra direksiyon başına geçen Vali Polat, çalışmaların devam ettiği pistleri test etti.

Vali Polat, AA muhabirine, 23-25 Şubat'ta Türkiye Ralli Şampiyonası'nın yapılacağı alanda son durumunu görmek için Ralli Şampiyonu İbrahim Okyay ile pistleri denediklerini söyledi.

"BURASI ARTIK MARKA DEĞERİNE ULAŞMIŞ DURUMDA"

Ekiplerin Sarıkamış'ta çalışmaları sürdürdüğünü ve pistleri düzenlediklerini anlatan Polat, "Pistlerimiz şu ana kadar güzel olmuş, arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Tüm insanları, hemşerilerimizi Türkiye'nin, dünyanın markası olan Sarıkamış Kayak Tesislerimize, ralli şampiyonamıza bekliyoruz. Sadece yarış döneminde değil burası artık otelleriyle, destinasyonuyla, insanıyla marka değerine ulaşmış durumda." dedi.

Polat, kış sezonunda birçok etkinlik düzenlemeyi amaçladıklarını dile getirerek, şunları anlattı:

"Şu an yarıyıl tatilindeyiz ve otellerimizdeki doluluk oranı çok çok iyi. Gelen misafirlerimizin buradaki mutluluğu bizi daha çok mutlu ediyor. Gelen insanlarımızın mutlu, keyifli zaman geçirmesi için çaba harcıyoruz. Tabii buna alternatif sporlar da yapmamız lazım. İşte ralli şampiyonası onlardan bir tanesi. Kars'ın marka değeri Sarıkamış'ı, Çıldır'ı, Ani Ören Yeri'ni, Arpaçay'ımızı topyekun turizm markası haline getirmek için çaba sarf ediyoruz. Emek veren destek olan herkese teşekkür ediyorum."

Türkiye Ralli Şampiyonu İbrahim Okyay da Sarıkamış'ta heyecanla yarışı beklediklerini söyleyerek, "Sayın Valimizin vizyonuyla Avrupa standartlarında bir parkur oluşturulmuş, yöremizin, Sarıkamış’ımızın ülkemizin dışında dünyaya tanıtımı için de önemli. Otomobil Sporları Federasyonunun burada düzenlediği Türkiye şampiyonası yarışı resmi bir yarış, bu nedenle bence ülkemizin önemli spor olaylarından bir tanesi. Yöre halkımız ve hepimiz için mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kozluk’ta yeni emniyet binası kullanıma hazırKozluk’ta yeni emniyet binası kullanıma hazır
Evinde ölü bulunan il genel meclis üyesi son yolculuğuna uğurlandıEvinde ölü bulunan il genel meclis üyesi son yolculuğuna uğurlandı
Alanya’da kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandıAlanya’da kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı
Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış

Kars Namaz Vakitleri 31 Ocak Çarşamba

İmsak
05:45
Sabah
07:12
Öğle
12:26
İkindi
15:05
Akşam
17:30
Yatsı
18:51

Kars Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Çarşamba

Şifa eczanesi
Merkez
Yeni civan eczanesi
Sarikamis
Şifa eczanesi
Kagizman
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.