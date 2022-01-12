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Karla kaplı Kümbet Yaylası'nda dağ kayağı etkinliği yapıldı

12.01.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karla kaplı Kümbet Yaylası'nda dağ kayağı etkinliği yapıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesine bağlı, geniş ladin ve çam ormanlarıyla kaplı Kümbet Yaylası'nda, doğa sporlarıyla ilgilenenler dağ kayağı yaptı.

Giresun Doğa Sporları Kulübünce (GİDOSK) gerçekleştirilen etkinlikte, adrenalin tutkunları, 1840 rakımlı Koçkayası mevkisindeki karlı yamaçlarda, ağaçların arasında kaymanın keyfini yaşadı.

GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç, gazetecilere, bölgede dört mevsim çok sayıda etkinlik yapılabildiğini söyledi.

Kümbet Yaylası'nın kışın doğa sporları için iyi imkanlar sunduğunu ifade eden Kılıç, "Kış süresince bu bölge karla kaplı oluyor. Biz de hem bölgemizi tanıtmak hem de insanları doğa sporlarına özendirmek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu eşsiz güzellikler arasında kayak yapmak gerçekten iyiydi." dedi.

Kılıç, kentin doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını belirterek, herkesi bu güzelliklerden faydalanmaya davet etti.

Sporculardan Hüseyin Avni Öztürk de bölgede doğa yürüyüşü ve kaya tırmanışı başta olmak üzere birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini kaydederek, kış mevsiminde de doğa sporları aktivitelerini çeşitlendirmek için çaba sarf ettiklerini aktardı.

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