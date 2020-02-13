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Karla kaplı Ovacık’ta sokak hayvanları unutulmuyor

TUNCELİ HABERLERİ  | 13.02.2020 17:50 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde çetin kış şartları nedeniyle zor durumda olan sokak hayvanları, okul, hastane ve diğer kurum yemekhanelerinden artan yemek ve mama ile besleniyor.Ovacık Kaymakamlığı koordinatörlüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından sokak hayvanlarına sahip çıkılıyor.

Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde çetin kış şartları nedeniyle zor durumda olan sokak hayvanları, okul, hastane ve diğer kurum yemekhanelerinden artan yemek ve mama ile besleniyor.
Ovacık Kaymakamlığı koordinatörlüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından sokak hayvanlarına sahip çıkılıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen ilçede sokak hayvanlarına kurumların yemekhanelerinde çıkan yemeklerden arta kalanlar ayrılıp, düzenli şekilde sokak hayvanları besleniyor. İlçede yapılan çalışmaya hayvanseverler de mama desteği sunuyor.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Ovacık Kaymakamlığımızın Koordinatörlüğünde kurum müdürlerimiz ve çok değerli hayvansever dostlarımızın mama desteği ile ilçemiz de yaşanılan sert kış şartlarında sokak hayvanlarına destek olmayı amaçlıyoruz.Çalışmalarımıza destek olmak isteyen hayvan sever dostlarımız mama desteğinde bulunabilir. Bahar dönemimde de ilçemizin değişik noktalarına mama otomat makineleri yerleştirilecek” denildi.

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