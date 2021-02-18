YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Karla kaplı Yenişehir’deki köy yolları ulaşıma açıldı

Karla kaplı Yenişehir’deki köy yolları ulaşıma açıldı

18.02.2021 13:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yoğun kar yağışının etkili olduğu ve yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının 1 metreye kadar ulaştı.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yoğun kar yağışının etkili olduğu ve yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının 1 metreye kadar ulaştı. Belediye ekiplerinin aralıksız çalıştığı 33 köy yolu ulaşıma açıldı.
Marmara’yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde de etkisini gösterdi. Yerel yönetimleri de teyakkuza geçiren kar yağışıyla birlikte 4 grayder, 3 kepçe, 2 kamyonet, 2 traktör, 1 arazi ve 30 personel 24 saat aralıksız mücadele etti. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın’ın bizzat takip ettiği çalışmalar kapsamında ilçenin Kozdere, Beypınar, Barcın, Kirazlıyayla, Reşadiye, Yıldırım, Süleymaniye, Fethiye, Yeniköy, Kıblepınar, Burcun, Paşayayla, Afşar, Alaylı, Mecidiye, Kızılhisar, Kızılköy, Aydoğdu, Terziler, Eğerce, Günece, Gökçesu, Toprakdere, Yarhisar, Mahmudiye, Karaamca, Yazılı, Çiçeközü, Akbıyık, Osmaniye, Karacaahmet, Çayırlı, Akçapınar ve Derbent olmak üzere 33 kırsal mahallesinde karla mücadele
başarıyla sonuçlandı.
İlçedeki ulaşım ağında yaşanan buzlanmayı da dikkate aldıklarını belirten Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Bu kapsamda 65 ton tuzlama yapıldı. Ulaşım konusunda en küçük bir aksaklığın yaşanmasını istemiyoruz. Bu çerçevede çalışmalara katılan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
Aydın, ayrıca tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu ilçede çiftçiyi don ve buzlanmaya karşı uyardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Burası ruhumu bulduğum yer' 'Burası ruhumu bulduğum yer'
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
1/

Bursa Namaz Vakitleri 18 Şubat Perşembe

İmsak
06:22
Sabah
07:46
Öğle
13:23
İkindi
16:20
Akşam
18:49
Yatsı
20:08

Bursa Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Perşembe

Betül Eczanesi
Nilufer
Betül Eczanesi
Nilufer
Betül Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Diğer Haberler

Türkiye'den ocak ayında 75 ülkeye binek otomobil ihraç edildi

Türkiye'den ocak ayında 75 ülkeye binek otomobil ihraç edildi

Türkiye'den ocak ayında 75 ülkeye binek otomobil ihraç edildi

Türkiye'den ocak ayında 75 ülkeye binek otomobil ihraç edildi

Mustafakemalpaşa’da atık ilaç toplama kampanyası

Mustafakemalpaşa’da atık ilaç toplama kampanyası

Bursa'da içerisinde kimyasal maddelerin bulunduğu tır yandı

Bursa'da içerisinde kimyasal maddelerin bulunduğu tır yandı

Bursa'nın 3 ilçesinde yüz yüze eğitime 1 gün daha ara verildi

Bursa'nın 3 ilçesinde yüz yüze eğitime 1 gün daha ara verildi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.