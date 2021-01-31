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Karla mücadele ekipleri 2 hastayı kurtardı

31.01.2021 19:31 | Son Güncelleme:
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Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Gevaş ve Gürpınar’daki hastaların imdadına yetişti.Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, bir taraftan karla mücadele çalışmaları yürütürken bir taraftan da hastaların sağlıkçılara ulaştırılmasını sağlıyor.Bu kapsamda Gevaş’ın Daldere ve Gürpınar’ın Akdoğu Mahallelerinde112 sağlık ekiplerinden yardım isteyen iki hastanın yardımına koştu.

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Gevaş ve Gürpınar’daki hastaların imdadına yetişti.
Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, bir taraftan karla mücadele çalışmaları yürütürken bir taraftan da hastaların sağlıkçılara ulaştırılmasını sağlıyor.
Bu kapsamda Gevaş’ın Daldere ve Gürpınar’ın Akdoğu Mahallelerinde112 sağlık ekiplerinden yardım isteyen iki hastanın yardımına koştu. Boğazına kemik takılan 60 yaşındaki Perihan İpek için seferber olan karla mücadele ekipleri, 5 saatlik zorlu bir çalışma sonunda sağlık ekiplerini yaşlı kadına ulaştırdı.
Karla mücadele ekipleri bu kez Gürpınar’da hamile bir hastanın yardımına gitti. Akdoğu Mahallesinde yaşayan doğum hastası Behiye Işık’ta zorlu bir çalışmanın ardından İlçe Devlet Hastanesi’ne ulaştırılarak tedavi altına alındı.
Her iki hastanın iyi oldukları öğrenilirken, hasta yakınları Van Büyükşehir Belediyesi ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

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