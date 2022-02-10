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Karla mücadele ekipleri Bitlis'te kapalı yolları açmak için çaba gösteriyor

10.02.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karla mücadele ekipleri Bitlis'te kapalı yolları açmak için çaba gösteriyor

BİTLİS (AA) - Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, bölgenin zorlu şartlarına rağmen köylerde vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, 50 iş makinesi ve 75 personelle sorumluluk bölgelerinde kardan kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çaba gösteriyor.

Yüksek rakımlı bölgelerde ve dağların dik yamaçlarında çığ tehlikesine rağmen çalışma yürüten ekipler, ulaşımın kesintisiz sağlanması için metrelerce karın bulunduğu alanlarda fedakarca çalışıyor.

Merkeze bağlı Çalıdüzü köyü yolunda devam eden çalışmaları inceleyen merkez şantiye şefi Nail Aşit, gazetecilere, karla mücadele ekipleriyle 7 gün 24 saat sahada olduklarını söyledi.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı köy yollarını birkaç kez açmak zorunda kaldıklarını anlatan Aşit, şöyle konuştu:

"Birim amirlerimiz ve arkadaşlarımızla, vatandaşımızın rahatlıkla seyahat etmelerini ve ulaşımını sağlamak için çalışıyoruz. Bu yüzden büyük fedakarlıkla sahada çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çocuklarından uzakta, bazen evlerine günlerce gidemiyorlar. Bu da vatandaşlarımızın ulaşımlarını rahatlıkla sağlayabilmeleri içindir. Gece gündüz vatandaşımızın hizmetindeyiz."

Bugüne bölgeye yaklaşık 4,5-5 metre kar yağdığını belirten Aşit, "Çok zor bir iklimde yaşıyoruz. Karın başkenti Bitlis'tir. Hem doğa hem de karla mücadele ediyoruz. Karla mücadele büyük emek istiyor. Yolu geçebilmek çok büyük bir maharet. Operatörlerimiz yıllardır bu işi yaptıkları için onlara sıradan bir iş gibi geliyor." ifadelerini kullandı.

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