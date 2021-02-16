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Karla mücadele ekipleri göreve hazır

16.02.2021 08:54 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde 16 Şubat itibariyle beklenen yoğun kar yağışı için 210 araç ve 250 personeliyle hazır olduğunu duyurdu.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan kar yağışı uyarısının ardından hazırlıklarını tamamladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde 16 Şubat itibariyle beklenen yoğun kar yağışı için 210 araç ve 250 personeliyle hazır olduğunu duyurdu.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan kar yağışı uyarısının ardından hazırlıklarını tamamladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki toplamda 210 araç ve 250 personel, sorumluluk sahası içindeki tüm mahalle ve ilçelerde yolların açık tutulmasını sağlayacak. Fen İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada karla mücadele hazırlıklarıyla ilgili, “Hemşerilerimizin ulaşımının kesintiye uğramaması adına 7/24 esasına göre görevimizin başındayız. Yoğun kar yağışlarında trafik akışının sürekliliğini sağlamak için tüm ilçelerimizde toplamda 210 araç ve 250 personel görev başında olacaktır. Vatandaşlarımızın yağışlara önlem olarak kar lastiği kullanmaları önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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