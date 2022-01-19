YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Karla mücadele ekipleri sıfırın altında 30 derecede yolları açmaya çalışıyor

Karla mücadele ekipleri sıfırın altında 30 derecede yolları açmaya çalışıyor

19.01.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karla mücadele ekipleri sıfırın altında 30 derecede yolları açmaya çalışıyor

Dondurucu soğukların etkili olduğu Van ve Muş'ta, karla mücadele ekipleri gece sıfırın altında 30 dereceye rağmen yolları açmak için çaba gösteriyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 650 personel ve 250 araçla kent genelinde karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Ekipler, kar ve tipi nedeniyle kapanan 59 mahalle ve bunlara bağlı 89 mezra yolunun açılması için gece gündüz çalışıyor.

Sıcaklığın bazı bölgelerde sıfırın altında 30 dereceyi bulduğu bölgelerde çalışan ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Uzungedik Mahallesi Muhtarı Hadi Bilek, karla mücadele ekiplerine gayretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Kar yağdığı zaman Van Büyükşehir Belediyesi imdadımıza yetişiyor. Ekipler hemen gelip yollarımızı açıyor. Yollarla ilgili bir sıkıntımız yok. Hastamız olsa hemen yollarımızı açıp hastamızı alıyorlar." dedi.

Öte yandan Gürpınar ilçesi Kırkgeçit yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Jandarma ekipleri, yolun girişine dubalar bırakarak gelen araçları güvenlik nedeniyle geri gönderdi.

Yoğun tipi nedeniyle yolda kaza yapanlar için jandarma ve belediye ekipleri çalışma başlattı. Karayolları ve belediye ekipleri yolda karla mücadele çalışması yürüttü.

- Muş

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezine 75 kilometre uzaklıktaki Varto ilçesine bağlı Taşlıyayla ve Yarlısu köyünde çalışma yürüten ekipler, vatandaşların ulaşımını sağlamak için metrelerce karın bulunduğu bölgelerde güçlükle ilerleyebiliyor.

İş makinesi operatörü Kasım Akar, kentte devam eden kar ve tipinin çalışmaların zaman zaman aksamasına neden olduğunu söyledi.

Gece geç saatlere kadar çalıştıklarını anlatan Akar, "Bizi en çok zorlayan fırtına. Fırtına nedeniyle dolan Burada 100 metrelik bir yeri 3 saattir açmaya uğraşıyorum. Güçlükle ilerleyebiliyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Van'da Orta Çağ'da kullanıldığı tahmin edilen yaşam alanı bulunduVan'da Orta Çağ'da kullanıldığı tahmin edilen yaşam alanı bulundu
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 19 Ocak Çarşamba

İmsak
05:48
Sabah
07:14
Öğle
12:22
İkindi
14:58
Akşam
17:20
Yatsı
18:41

Van Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Çarşamba

Dicle Eczanesi
Ipekyolu
Merkez Eczanesi
Ipekyolu
Ferhat Eczanesi
Ipekyolu
Akköprü Eczanesi
Ipekyolu
Cadde Eczanesi
Tusba
Kaya Eczanesi
Ercis
Elbak Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.