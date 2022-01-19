Karla mücadele ekipleri sıfırın altında 30 derecede yolları açmaya çalışıyor

Dondurucu soğukların etkili olduğu Van ve Muş'ta, karla mücadele ekipleri gece sıfırın altında 30 dereceye rağmen yolları açmak için çaba gösteriyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 650 personel ve 250 araçla kent genelinde karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Ekipler, kar ve tipi nedeniyle kapanan 59 mahalle ve bunlara bağlı 89 mezra yolunun açılması için gece gündüz çalışıyor.

Sıcaklığın bazı bölgelerde sıfırın altında 30 dereceyi bulduğu bölgelerde çalışan ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Uzungedik Mahallesi Muhtarı Hadi Bilek, karla mücadele ekiplerine gayretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Kar yağdığı zaman Van Büyükşehir Belediyesi imdadımıza yetişiyor. Ekipler hemen gelip yollarımızı açıyor. Yollarla ilgili bir sıkıntımız yok. Hastamız olsa hemen yollarımızı açıp hastamızı alıyorlar." dedi.

Öte yandan Gürpınar ilçesi Kırkgeçit yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Jandarma ekipleri, yolun girişine dubalar bırakarak gelen araçları güvenlik nedeniyle geri gönderdi.

Yoğun tipi nedeniyle yolda kaza yapanlar için jandarma ve belediye ekipleri çalışma başlattı. Karayolları ve belediye ekipleri yolda karla mücadele çalışması yürüttü.

- Muş

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezine 75 kilometre uzaklıktaki Varto ilçesine bağlı Taşlıyayla ve Yarlısu köyünde çalışma yürüten ekipler, vatandaşların ulaşımını sağlamak için metrelerce karın bulunduğu bölgelerde güçlükle ilerleyebiliyor.

İş makinesi operatörü Kasım Akar, kentte devam eden kar ve tipinin çalışmaların zaman zaman aksamasına neden olduğunu söyledi.

Gece geç saatlere kadar çalıştıklarını anlatan Akar, "Bizi en çok zorlayan fırtına. Fırtına nedeniyle dolan Burada 100 metrelik bir yeri 3 saattir açmaya uğraşıyorum. Güçlükle ilerleyebiliyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

