Karla mücadele ekiplerinin kurtardığı kadın ikiz doğurdu

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin Başkale ilçesinde 5 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırdığı kadın ikiz bebek dünyaya getirdi.

Başkale ilçe merkezine 43 kilometre uzaklıktaki Yurttepe Mahallesi Yüksel mezrasında gece saatlerinde sancıları başlayan 37 yaşındaki Yadigar Koç’un yakınları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kar ve tipi nedeniyle yolu kapalı olan mezraya ulaşamayan sağlık ekipleri, Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede ambulansın bulunduğu alana yetişen ekipler, yer yer 2 metreyi bulan karı temizleyerek yolu ulaşıma açtı. Gece 00.30’da çalışmalara başlayan ekipler, 5 saatlik zorlu bir çalışma ile sağlık ekiplerini hastaya ulaştırdı. İlk müdahalesi evinde yapılan 7 çocuk annesi, daha sonra Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doğum yapan kadın bir kız ve bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

İlk defa ikiz çocuk sahibi olan Koç ailesi, Van Büyükşehir Belediyesi ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

