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Karla mücadelede 6 bin ton tuz kullanıldı

18.02.2021 14:03 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’de etkisini gösteren yoğun kar yağışında yollarda oluşacak olası buzlanmaya karşı 6 bin ton tuz kullandı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçeler ve köy yollarında yol açma ile tuzlama çalışmaları yapıyor.

Kocaeli’de etkisini gösteren yoğun kar yağışında yollarda oluşacak olası buzlanmaya karşı 6 bin ton tuz kullandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçeler ve köy yollarında yol açma ile tuzlama çalışmaları yapıyor. Ekipler, yaklaşık 1 haftadır kentte etkisini gösteren yoğun kar yağışında 6 bin ton tuz kullandı. 2020 ve 2021 yıllarında yağan tüm kar yağışlarında ise toplam 16 bin ton tuz kullanıldı. Rotatif tuz serpme aracıyla yollarda tuzlama yapan ekipler, yolların buzlanmasını engelliyor. Yaya kaldırımları ve üst geçitlerde de buzlanmayı önlemek amacıyla kullanılan kaya tuzu yollarda ve kaldırımlarda olası kazaların yaşanmasını önlüyor.

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