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Karların yeni eridiği Mereto Dağı’na ilkbahar yeni geldi

BATMAN HABERLERİ  | 10.08.2020 12:52 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesi ile Bitlis sınırları arasında bulunan 3 bin rakımlı Mereto Dağı karların erimesiyle yeşil örtüsü, çiçek çeşitleri ve serin sularıyla doğaseverleri cezp ediyor.Anadolu’nun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yaşandığı bu günlerde bazı vatandaşlar, karların yeni eridiği, adeta ilkbaharın yeni geldiği 3 bin rakımlı Mereto Dağına tırmanarak çiçeklerin arasında serinliyor.

Batman’ın Sason ilçesi ile Bitlis sınırları arasında bulunan 3 bin rakımlı Mereto Dağı karların erimesiyle yeşil örtüsü, çiçek çeşitleri ve serin sularıyla doğaseverleri cezp ediyor.
Anadolu’nun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yaşandığı bu günlerde bazı vatandaşlar, karların yeni eridiği, adeta ilkbaharın yeni geldiği 3 bin rakımlı Mereto Dağına tırmanarak çiçeklerin arasında serinliyor. Ağustos ayındaki 43 dereceyi bulan sıcaklıkta Mereto Dağına çıkanlar, orada yeni açan çiçeklerin arasında ve serin çeşmelerin başında oturarak piknik yapıyor. Bölgenin en fazla kar alan dağı Mereto Dağında bazı yerlerde karların hiç erimediğini ifade eden Mereto’ya tırmanan doğa sever vatandaşlardan Mehmet Emin Beğen, bölgede kavurucu sıcaklıkların olmasına rağmen Mereto’da havanın serin olduğunu söyledi. Serin havası ve doğal yaşamıyla öne çıkan dağda, hava sıcaklığının arttığı bugünlerde, yöre halkının yanı sıra bölge illerden gelen çok sayıda ziyaretçinin de uğrak yeri oldu.

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