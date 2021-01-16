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Karlı havada sokak hayvanları unutulmadı

16.01.2021 12:21 | Son Güncelleme:
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yoğun yağan kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak havanları unutulmadı.Ekipler ve hayvan severler kırsal alanlarda bulunan sokak hayvanlarına mama takviyesini her salı ve cuma günü düzenli olarak sürdürürken, karlı havaya rağmen ekipler minik dostlarımıza mamalarını ulaştırdılar.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yoğun yağan kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak havanları unutulmadı.
Ekipler ve hayvan severler kırsal alanlarda bulunan sokak hayvanlarına mama takviyesini her salı ve cuma günü düzenli olarak sürdürürken, karlı havaya rağmen ekipler minik dostlarımıza mamalarını ulaştırdılar. Karasu, Mezitler ve çevre kırsal alanlardaki minik dostlarımızla yakından ilgilenen ekipler, aynı zamanda çevresel dönüşümü devam eden Bozüyük çöplüğündeki yapılan mama ve su kaplarına da mama bıraktılar. Çalışmaların her koşulda ve her türlü hava durumunda devam edeceğini belirten ekipler ve hayvan severler her zaman sokak hayvanlarının yanlarında olduklarını belirttiler.

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