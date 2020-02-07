YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Karlı yolda tır devrildi

Karlı yolda tır devrildi

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.02.2020 11:49 | Son Güncelleme

Denizli’de dün gece saatlerinden itibaren etkili olar kar yağışı kazaları beraberinde getirdi.

Karlı yolda tır devrildi

Denizli’de dün gece saatlerinden itibaren etkili olar kar yağışı kazaları beraberinde getirdi. Denizli-Afyonkarahisar karayolunda devrilen tır sebebiyle yol kısmen trafiğe kapalı kaldı.
Edinilen bilgiye göre Denizli-Afyonkarahisar karayolu Çardak ilçesinde kar yağışı sebebiyle tır devrildi. İçerisinde kargo malzemelerinin bulunduğu tır sürücüsü karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjün üzerine yan yattı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sürücü sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Karayolu kısa süre trafiğe kapalı kaldı. Trafik ekiplerinin müdahale ile yol yarım saat içinde trafiğe açıldı.
Devrilen tır vinç yardımı kaldırıldı.

Karlı yolda tır devrildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzurum'da çıkan yangında 3 ev ile ahır ve samanlık yandı

Erzurum'da çıkan yangında 3 ev ile ahır ve samanlık yandı

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Bingöl’de 7 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı

Bingöl’de 7 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı

Sertavul Geçidi heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Sertavul Geçidi heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Yozgat’ta kar yağışı etkili oldu

Yozgat’ta kar yağışı etkili oldu

Denizli Namaz Vakitleri 7 Şubat Cuma

İmsak
06:34
Sabah
07:56
Öğle
13:23
İkindi
16:14
Akşam
18:39
Yatsı
19:57

Denizli Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Bayraktar Eczanesi
Merkezefendi
Duygu Eczanesi
Merkezefendi
Ege Eczanesi
Merkezefendi
Ekiz Eczanesi
Merkezefendi
Emel Eczanesi
Pamukkale
Gökkuşağı Eczanesi
Pamukkale
İnanöz Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çocuğun kalbine giden 10 yol

Çocuğun kalbine giden 10 yol

Ege'den Elazığ'daki depremzedelere yönelik yardım kampanyası

Ege'den Elazığ'daki depremzedelere yönelik yardım kampanyası

DESKİ’den su sayaçları ile ilgili uyarı

DESKİ’den su sayaçları ile ilgili uyarı

Pamukkale Belediyesi’nin ‘kış dönemi’ dil kursları başlıyor

Pamukkale Belediyesi’nin ‘kış dönemi’ dil kursları başlıyor

Denizlispor Başkanı Çetin’in babası kaza geçirdi

Denizlispor Başkanı Çetin’in babası kaza geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.