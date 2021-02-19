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Karlı yolları aşan vefakâr sağlıkçılar hastaların imdadına yetişiyor

19.02.2021 22:58 | Son Güncelleme:
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Karlı yolları aşan vefakâr sağlıkçılar hastaların imdadına yetişiyor

Erzincan’da korona virüs (Covid-19) salgınına karşın yoğun çaba gösteren vefakâr sağlıkçılar bir yandan da karlı yolları aşarak hastalara şifa kaynağı oluyorlar.Erzincan’ın Refahiye ilçesinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan hasta, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan 5 saatlik çalışmanın ardından, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.Refahiye ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Yeniyurt köyünde yaşayan bir vatandaş, gece saatlerinde rahatsızlanınca yakınları sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

Erzincan’da korona virüs (Covid-19) salgınına karşın yoğun çaba gösteren vefakâr sağlıkçılar bir yandan da karlı yolları aşarak hastalara şifa kaynağı oluyorlar.
Erzincan’ın Refahiye ilçesinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan hasta, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan 5 saatlik çalışmanın ardından, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
Refahiye ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Yeniyurt köyünde yaşayan bir vatandaş, gece saatlerinde rahatsızlanınca yakınları sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle, sağlık görevlilerinin köye ulaşabilmesi için İl Özel İdaresi ekipleri de bölgeye sevk edildi. Bir metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle kapanan köy yolunun açılması için ekipler çalışma başlattı. Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın sonunda 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibinin ilk müdahalesinin ardından hasta paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karlı yolları aşan vefakâr sağlıkçılar hastaların imdadına yetişiyor

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