Karlı yolları aşarak sağlık hizmetini hastaların ayağına götürüyorlar

Türkiye'nin en çok kar alan illerinden birinde tüm zorluklara rağmen işlerini aksatmayan sağlık görevlileri, köylerdeki felç, obezite, bunama, alzaymır ve yaşlılık gibi kronik rahatsızlığı bulunanlar ile ameliyat sonrası hemşirelik hizmetine ihtiyaç duyan hastalara evlerinde gerekli tedavileri uyguluyor.

Muş'ta 925 hastanın bakımını yaptıklarını belirten Zorlu, şöyle konuştu:

"Her türlü zorluğa göğüs gererek hastalarımıza hizmet sunuyoruz. Köylerimizin ve beldelerimizin çoğu dağlık alanda. Geldiğimiz köy yaklaşık 52 kilometre uzaklıkta ve dağlık alanda. Karlı yollardan geçiyoruz. Arabamız kar ve çamura saplanıyor. Bu zorluklara seve seve göğüs geriyor, hastalarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Karla mücadele ekiplerimiz çok ciddi çaba sarf ediyor. Hastalarımıza ulaşamadığımız da karla mücadele ekipleri devreye giriyor. Bu çalışmalarda en büyük destekçimiz onlar oluyor."

Hastalara bir telefon kadar yakın olduklarını vurgulayan Zorlu, "Evde sağlık hizmetlerini en ücra köydeki vatandaşlara ulaştırıyoruz. Kışın çetin koşullarında aracımızın yollarda kaldığı oluyor. Buna rağmen hastalara hizmeti vaktinde yerine getiriyoruz." dedi.

-"Sağlık hizmetini hastaların ayağına getiriyoruz"

Hemşire Ayşe Ağbaba da yatalak hastaların hastaneye ulaşımının sıkıntılı olduğunu, bu nedenle bakımlarını evde yaptıklarını söyledi.