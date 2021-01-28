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Karlı yolları aştılar, hastaya ulaştılar

28.01.2021 14:23 | Son Güncelleme:
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Edirne’de kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan hasta, kar paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyü’nde geçen gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırarak öğle saatlerine kadar devam etti.

Edirne’de kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan hasta, kar paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyü’nde geçen gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırarak öğle saatlerine kadar devam etti. Zaman zaman tipi şeklinde olan kar yağışı nedeniyle Vaysal köyüne zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı. Köyde yaşayan hasta vatandaşın 112’ye çağrısı üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, kar paletli ambulansla köye hastaya ulaştı. UMKE ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hasta vatandaş hastaneye kaldırıldı.

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