YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Karlıova depreminde hasar alıp yıkılan caminin temeli atıldı

Karlıova depreminde hasar alıp yıkılan caminin temeli atıldı

BİNGÖL HABERLERİ  | 05.11.2020 12:44 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremde ağır hasar alan Kaşıkçı Camisinin temeli atıldı.14 Haziran 2020’de merkez üssü Karlıova olan 5.7 şiddetinde deprem meydana gelmişti.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremde ağır hasar alan Kaşıkçı Camisinin temeli atıldı.
14 Haziran 2020’de merkez üssü Karlıova olan 5.7 şiddetinde deprem meydana gelmişti. Depremde, ağır hasar alan yapılardan biri de Kaşıkçı köyü Camii oldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce ağır hasar raporu verilen cami yıkıldı ve yeni caminin temeli atıldı.
Kaba inşaatının kısa zaman içinde tamamlanması planlanan Kaşıkçı Köyü Camii’nin temeline dualarla ilk beton harcı dökülürken, törene katılan ilçe müftüsü İsa Demirkaynak, yeni caminin önümüzdeki yıl Ramazan ayı içinde açılışını yapmayı planladıklarını aktardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti! ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti!
Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Trakya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 22.00'den sonra işletmeler kapatıldı
Trakya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 22.00'den sonra işletmeler kapatıldı
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
GÜNCELLEME - Kayseri'de bir kişi aracında ölü bulundu
GÜNCELLEME - Kayseri'de bir kişi aracında ölü bulundu
Çankaya pandemi döneminde de kadınları unutmadı
Çankaya pandemi döneminde de kadınları unutmadı
Polatlı suyu için ilk kazma vuruldu
Polatlı suyu için ilk kazma vuruldu

Bingöl Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
05:19
Sabah
06:43
Öğle
12:07
İkindi
14:55
Akşam
17:21
Yatsı
18:39

Bingöl Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Derman Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Genc
Hayat Eczanesi
Karliova
Yaşar Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.