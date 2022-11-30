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Karlıova’da 1 yıl arayla çekilen ’Kar’ görüntüsü tedirgin etti

30.11.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl’ün en çok kar yağışı alan ilçelerinden biri olan Karlıova’da, geçen yıl bu tarihlerde çekilen görüntülerde 15 santime kadar kar olduğu görüldü.

Karlıova’da 1 yıl arayla çekilen ’Kar’ görüntüsü tedirgin etti

Kasım ayının bitmesine rağmen ilçeye henüz beklenen kar yağışının gelmemesi ilçe sakinlerini tedirgin etti.

Adını karla kaplı ovadan alan ve Bingöl’ün en çok kar yağışının olduğu ilçelerinden biri olan Karlıova’da, kasım ayının bitmesine rağmen henüz beklenen kar yağmadı. Geçtiğimiz yıl bu tarihlerde çekilen görüntülerde 15 santime kadar karın olduğu ve çocukların okul bahçesinde karın keyfini çıkardığı ilçe merkezine, şimdiye kadar sadece bir kez kısa süreli bir kar yağdı, o da yağmurun etkisiyle yerden kalktı.

Yüksek tepelere yağan karın ilçe merkezine henüz yağmamasına şaşıran vatandaşlar, geçtiğimiz yıl bu tarihlerde yerde 15 santim kar olduğunu söyledi. İlçede kar yerine yağmurun etkili olduğunu belirten vatandaşlardan Erkan Değirmenci, ’’Geçen yıl bu vakitlerde 15 santimetre kadar kar yağmıştı. Bu seneye baktığımızda ise yağmur var. Dolayısıyla şuan da kar yağışı yok. Geçen hafta 3-5 santim kadar yağdı o da yağmurun etkisiyle eridi. Biz de önümüzdeki günlerde kar yağışını bekliyoruz” dedi.

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