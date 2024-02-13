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Karlıova’da eski kış aylarından eser yok

İHA İHA
13.02.2024 12:06 | Son Güncelleme:
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Bingöl’ün 1940 rakımlı Karlıova ilçesinde, eski kış aylarından eser yok. Adını karla kaplı ovadan alan 1940 rakımlı Karlıova ilçesinde kış ayları eskisi gibi geçmiyor.

Karlıova’da eski kış aylarından eser yok

İlçenin 2 bin ve üstü rakımlı tepelerinde kar kalınlığı 2-3 metreyi bulurken, şehir merkezinde bu sene en fazla 1 metreyi bulabildi. Yine geçtiğimiz yıllarda sık sık kar yağışının olduğu ilçede, kar yağışı bu yıl sadece 15 gün etkisini gösterebildi. Belediye ekiplerinin çalışmalarıyla ilçe merkezinin birçok kısmında kar bulunmazken, vatandaşlar da kışın eskisi gibi sert geçmediğini dile getirdi.

Her sene Aralık ayında başlayan kış aylarının bu sene ocak ayının sonuna doğru başladığını aktaran vatandaşlardan Metin Kanat, “İlçemiz Karlıova’da her sene 2-3 metre kar yağardı. Bu sene aralıklarla yağan kara rağmen bir metreyi ancak bulabildi. Eskiden kış aralık ayında başlardı, bu sene ocak ayının sonlarında başladı. Bir metreyi bulabildi ancak. Umarım her sene böyle geçer” dedi.

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