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Karlıova’da esnafa maske dağıtıldı

BİNGÖL HABERLERİ  | 03.04.2020 10:00 | Son Güncelleme

Karlıova Belediyesi tarafından ilçe merkezinde esnafa maske dağıldı.

Karlıova Belediyesi tarafından ilçe merkezinde esnafa maske dağıldı. Öteyandan "Vefa Sosyal Destek Grubu" tarafından da talepler doğrultusunda hem maaşları çekilip teslim edildi, hemde ihtiyaçları görüldü.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalar yapılıyor. Karlıova ilçesinde de belediyeye bağlı birimler tarafından esnafa maske dağıtımı yapıldı. Öteyandan ilçedeki fırınlar da zabıta ekipleri tarafından denetlenerek hijyen konularında uyarılar yapıldı.
İlçede ayrıca Kaymakamlık koordinesinde oluşturulan “Vefa Sosyal Destek Grubu” evden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların talepleri doğrultusunda maaşları çekilip imza karşılığında evlerine teslim edildi.Ekiplerin ayrıca, hem ihtiyaç sahiplerine destek paketleri ulaştırdığı bildirildi.

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