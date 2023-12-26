Karlıova’da kar yağdı, belediyenin karla mücadelesi de başladı

Günlerdir beklenen kar yağışı, Karlıova ilçesinde etkisini göstermeye başladı. 20 santimi aşan kar kalınlığının ardından Karlıova Belediyesi, ana cadde ve sokaklarda kar temizliğine başladı. Vatandaşların yolları daha rahat kullanmaları için karları belirli noktalara toplayan ekipler, daha sonra kamyonlarla ilçe dışına taşımasını yapacak.

Karla mücadele hazırlıklarını günler önce tamamladıklarını belirten Karlıova Belediyesi yetkililerinden Metin Bingöl, “Bu sene kar biraz geç geldi ama temiz geldi. Son 3 gündür kar yağışı ve ciddi anlamda fırtına vardı. Bu fırtınalarla beraber ilçemizde kazalar da meydana geldi. Allah’a şükür can kaybı olmadı. Biz de belediye olarak çalışmalarımıza başladık ve kış boyunca çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

