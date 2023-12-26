YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Karlıova’da kar yağdı, belediyenin karla mücadelesi de başladı

Karlıova’da kar yağdı, belediyenin karla mücadelesi de başladı

26.12.2023 10:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri, ana cadde ve sokaklarda kar temizliğine başladı.

Karlıova’da kar yağdı, belediyenin karla mücadelesi de başladı

Günlerdir beklenen kar yağışı, Karlıova ilçesinde etkisini göstermeye başladı. 20 santimi aşan kar kalınlığının ardından Karlıova Belediyesi, ana cadde ve sokaklarda kar temizliğine başladı. Vatandaşların yolları daha rahat kullanmaları için karları belirli noktalara toplayan ekipler, daha sonra kamyonlarla ilçe dışına taşımasını yapacak.

Karla mücadele hazırlıklarını günler önce tamamladıklarını belirten Karlıova Belediyesi yetkililerinden Metin Bingöl, “Bu sene kar biraz geç geldi ama temiz geldi. Son 3 gündür kar yağışı ve ciddi anlamda fırtına vardı. Bu fırtınalarla beraber ilçemizde kazalar da meydana geldi. Allah’a şükür can kaybı olmadı. Biz de belediye olarak çalışmalarımıza başladık ve kış boyunca çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polis, Kırşehir’de dolandırıcılık bilgilendirmesi yapıyorPolis, Kırşehir’de dolandırıcılık bilgilendirmesi yapıyor
Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki kanser hastasının imdadına ekipler yetiştiVan'da yolu kardan kapanan mahalledeki kanser hastasının imdadına ekipler yetişti
Rize'de beş katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtıRize'de beş katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
Anahtar Kelimeler:
Bingöl

Bingöl Namaz Vakitleri 26 Aralık Salı

İmsak
05:59
Sabah
07:28
Öğle
12:23
İkindi
14:48
Akşam
17:09
Yatsı
18:32

Bingöl Nöbetçi Eczaneler26 Aralık Salı

Karliova eczanesi
Karliova
Yaşam eczanesi
Merkez
Yasam eczanesi
Genc
Merve kaya eczanesi
Merkez
Vefa eczanesi
Solhan
Tümünü Göster
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Columbia mont eşittir sıcacık bir kış demek! Çok satanlarda da zirvede

Columbia mont eşittir sıcacık bir kış demek! Çok satanlarda da zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.