YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Karlıova’da metruk yapılar yıkılacak

Karlıova’da metruk yapılar yıkılacak

20.02.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde mukavemetini yitirip metruk yapı vasfını almış yapıların hızlıca tespit edilip yıkım işlemlerinin başlatılacağı bildirildi.

Karlıova’da metruk yapılar yıkılacak

Karlıova ilçesinde Kaymakam Tufan Bağır Gilan başkanlığında, deprem üzerine bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, yetkili kurum müdürleri ve mühendisler katıldı. Toplantıda depremlere hazırlık adına son deprem yönetmeliğinden önce ve sonra yapılan yapılar tasnif edilerek deprem dayanıklılık testi ve kentsel dönüşüm konuları görüşüldü. Ayrıca metruk yapı vasfını almış yapıların hızlıca tespit edilip yıkım işlemlerinin başlatılacağı bildirildi.

Toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, “Öncelikli olarak merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ile Elbistan olan depremlerde ilçemizde hasar almış binalar üzerinde duruldu. Kamu binaları ve kaymakamlığımıza dilekçe yoluyla başvuran vatandaşlarımızın konutlarında inceleme ve kontrollerin başlatılması kararı alındı. Ayrıca muhtemel depremlere hazırlık adına son deprem yönetmeliğinden önce ve sonra yapılan yapılar tasnif edilerek deprem dayanıklılık testi ve kentsel dönüşüm konuları görüşüldü. Son olarak mukavemetini yitirip metruk yapı vasfını almış yapıların hızlıca tespit edilip yıkım işlemlerinin başlatılması kararı alındı” denildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bingöl, Elazığ, Batman ve Şırnak'ta kar nedeniyle 784 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyorBingöl, Elazığ, Batman ve Şırnak'ta kar nedeniyle 784 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Sivas'ta 21 bini aşkın depremzede misafir ediliyorSivas'ta 21 bini aşkın depremzede misafir ediliyor
İzmir'de ağırlanan depremzedeler için market açıldıİzmir'de ağırlanan depremzedeler için market açıldı
Anahtar Kelimeler:
Bingöl

Bingöl Namaz Vakitleri 20 Şubat Pazartesi

İmsak
05:35
Sabah
06:57
Öğle
12:37
İkindi
15:38
Akşam
18:07
Yatsı
19:24
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.