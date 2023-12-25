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Karlıova’da yoğun kar, 40 köy yolunu ulaşıma kapattı

25.12.2023 11:10 | Son Güncelleme:
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Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

Özel İdare ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar ve tipi, olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Eğitim öğretime bir gün ara verilen 1940 rakımlı Karlıova ilçesinde, 40 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı olan köy yollarının tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının 20 santimi aştığı ilçede esnaf iş yerlerinin önünü açarken, sürücüler de üstünde kar biriken araçlarını fırça yardımıyla temizliyor.

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