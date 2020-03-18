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Karlıova'da yoğun kar sürüyor

BİNGÖL HABERLERİ  | 18.03.2020 12:10 | Son Güncelleme

Karlıova'da yoğun kar sürüyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar etkisini sürdürüyor.

İlçede 2 gündür devam eden yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Belediye ekipleri ilçe merkezinde kapanan yolları açma çalışmalarına devam ederken, bazı yerlerde ise elektrik hatlarının kopması sonucu kesinti yaşandı. Ekipler, elektrik kesintisinin giderilmesi için yoğun çaba gösteriyor.

Özel İdare ekiplerinin ulaşıma kapanan köy yollarını açma çalışması aralıksız sürüyor. Dünden bu yana kapalı olan 23 köy yolu ulaşıma açılırken, 2 köy yolunun açılmasına ise çalışılıyor.

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