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  4. Karmod, Dakar Business Center'e şantiye ofisi kurdu

Karmod, Dakar Business Center'e şantiye ofisi kurdu

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.01.2020 15:45 | Son Güncelleme

Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk: - "Dakar projesi kapsamında hazırladığımız 27 adet konteyner ünitesi her katta 9 ünite kullanılarak kurulum yapıldı.

İSTANBUL (AA) - Karmod, Batı Afrika ülkelerinden Senegal'in başkenti Dakar'da inşa edilecek Business Center'in yapım aşamasında kullanılmak üzere ofis binası kurdu.

Açıklamada, şirketin Dakar Business Center'e şantiye ofis binası kurmasına ilişkin görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, Yeni Nesil Konteyner yapılarının hızlı kurulumu ve ergonomisiyle dünya genelinde önemli projelerin şantiye ofis tercihi olduğunu dile getirdi.

Tamamlandığında iş dünyası adına ülkenin önde gelen merkezi olacak Dakar Business Center projesi için 498 metrekare büyüklükte üç katlı ofis binasını 10 günde kullanıma hazır kurulumla teslim ettiklerini belirten Öztürk şunları kaydetti:

"Yapılarımızı uluslararası nakliye standartlarında demonte olarak İstanbul'daki modern tesislerimizde ön üretimle hazırlıyoruz. Proje ülkesine sevk edilen ürünlerimiz ekiplerimizle kısa sürelerde kurulum yapılarak teslim ediliyor. Yeni Nesil Konteyner yapılarımız maksimum genişlikte ferah mekan sunumu, sandviç panel sistemin sağladığı yüksek yalıtım gibi avantajlarıyla şantiye projelerinin ilk tercih ettiği ofis çözümleri arasında yer alıyor.

Dakar projesi kapsamında hazırladığımız 27 adet konteyner ünitesi her katta 9 adet ünite kullanılarak kurulum yapıldı. Yapı içerisinde proje yönetici odası, teknik ofisler, toplantı odaları, proje tanıtım salonu gibi bölümler bulunuyor. Ofis yapımızla birlikte 150x150 ve 150x215 ölçüdeki 8 adet güvenlik kabinini de aynı projede kullanılmak üzere teslim ettik."

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Anahtar Kelimeler:
Dakar Business Center Karmod

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