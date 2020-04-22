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Karmod, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne koronavirüs polikliniği kurdu

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.04.2020 14:52 | Son Güncelleme

Karmod Pazarlama ve Satış Müdürü Abdullah Yüceer: - "Hazırladığımız 221 metrekare bina, Kovid-19 ön tanı ve teşhis polikliniği olarak hizmet verecek" - "Poliklinik, çift taraftan giriş yapılabilecek şekilde planlandı. Her iki yönde bekleme salonu, kayıt odası, 2 adet muayene odası, sürüntü test odası ve hastaların tıbbi müdahale önceliklerinin belirlendiği triaj odası yer alıyor"

İSTANBUL (AA) - Karmod Prefabrik, İstanbul Halkalı'da bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni tip koronavirüs (Kovid-19) polikliniği kurdu.

Karmod açıklamasına göre, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan 221 metrekare büyüklükteki Kovid-19 ön tanı ve teşhis polikliniğinin kurulumu 6 günde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Pazarlama ve Satış Müdürü Abdullah Yüceer, salgın nedeniyle acil ihtiyaç duyulan sahra ve pandemi hastanelerinin gündemde olduğu bu dönemde sağlık yapılarının üretimini öncelediklerini vurguladı.

Uzun ömürlü kullanımda panel sistem prefabrik yapı modeliyle üretimini gerçekleştirdikleri binaların hızlı kurulum gibi önemli bir avantaja sahip olduğunu belirten Yüceer, şunları kaydetti:

"Prefabrik yapı sistemindeki kurulum avantajı büyük metrajlardaki binaların bile inşa sürelerini oldukça kısaltıyor. Binalarımızda hızlı kurulumun yanı sıra yapı güvenliği, kalitesi, yalıtım üstünlüğü gibi özellikler de öne çıkıyor. Kısa sürede kurulum özelliği yapı modelini tanımayanlarca her zaman merak konusu oluyor. Yapılarımızın duvar panelleri, çelik çatı sistemi ile beraber kapı ve pencerelerine varana kadar her detayının üretim tesisinde demonte olarak önceden hazırlanıyor oluşu yerinde hızlı kurulumu kolaylaştıran en önemli etken.

Bu proje için hazırladığımız 221 metrekare bina, Kovid-19 ön tanı ve teşhis polikliniği olarak hizmet verecek. Poliklinik, çift taraftan giriş yapılabilecek şekilde planlandı. Her iki yönde bekleme salonu, kayıt odası, 2 adet muayene odası, sürüntü test odası ve hastaların tıbbi müdahale önceliklerinin belirlendiği triaj odası yer alıyor."

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Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Karmod koronavirüs polikliniği

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