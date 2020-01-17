YURTHABER
  4. Karnelerini Valinin elinden aldılar

Karnelerini Valinin elinden aldılar

DÜZCE HABERLERİ  | 17.01.2020 18:44 | Son Güncelleme

2019-2020 Eğitim Öğretim Dönemi yarıyıl karne töreni Yığılca ilçesi Mevlana İlkokulu’nda gerçekleştirildi.Vali Dr.

2019-2020 Eğitim Öğretim Dönemi yarıyıl karne töreni Yığılca ilçesi Mevlana İlkokulu’nda gerçekleştirildi.
Vali Dr. Zülkif dağlı ve protokol üyeleri Mevlana İlkokulu’nda gerçekleştirilen karne dağıtım töreninde öğrencilere karnelerini dağıtarak sevinçlerine ortak oldular. İlkokul birinci sınıf öğrencileri ilk karnelerini Vali Dr. Zülkif Dağlı’dan almanın heyecanını yaşadılar.
Minik öğrencilere iyi tatiller dileyen Dağlı, önümüzdeki 15 gün boyunca güzel vakit geçirmeleri ve ikinci yarıyılda derslerine düzenli olarak çalışıp karnelerinin hep böyle güzel notlarla dolu olması temennisinde bulundu ve öğrencilere kitap hediye ederek başarılarının devamını diledi. Karne dağıtımından sonra, okuldaki öğretmenler ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!
Dönem sonu etkinliği düzenlendiDönem sonu etkinliği düzenlendi
Akçakoca sahilleri temizleniyorAkçakoca sahilleri temizleniyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Düzce Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:40
Sabah
08:10
Öğle
13:10
İkindi
15:38
Akşam
18:00
Yatsı
19:24

Düzce Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Düzce Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Yeni Konuralp Eczanesi
Merkezkonuralp
Nimet Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Ülker Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Minik öğrenciler Eren Bülbül’ün 18. doğum gününü sınıflarında kutladı

Minik öğrenciler Eren Bülbül’ün 18. doğum gününü sınıflarında kutladı

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Başkan Özlü “2020 Düzce’de değişim ve dönüşüm yılı olacak”

Başkan Özlü “2020 Düzce’de değişim ve dönüşüm yılı olacak”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.