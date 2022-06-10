"Karneni Göster Kitabını Al" kampanyası 15 yaşında

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası’nın çocuklara küçük yaşlardan itibaren okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla yürüttüğü kampanya çerçevesinde öğrenciler kitaplarını bugünden itibaren şubelerden alabilecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası’nın, çocuklara küçük yaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, onların hayal güçlerini geliştirmek, merak duygularını uyandırmak, bilim ve akıl yolunda kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla 2007-2008 eğitim öğretim yılında başlattığı kampanya kapsamında 14 yılda 14 milyonu aşkın kitap çocuklarla buluşturuldu.

Kampanyada bu yıl Arthur Conan Doyle’un kaleme aldığı “Sherlock Holmes’un Maceraları” ile Frances Hodgson Burnett’in yazdığı, okuyucuyu gizemli bir maceraya sürükleyen “Gizli Bahçe” adlı eserler sunuluyor. Öğrenciler, bugünden itibaren, İş Bankası şubelerine giderek “Sherlock Holmes’un Maceraları” kitabını alabilecek.

Ayrıca her iki kitap Kumbara Dergisi portalı (www.kumbaradergisi.com) üzerinden ve Kumbara Dergisi uygulaması indirilerek mobil cihazlardan da dijital olarak okunabiliyor.

Kampanya kapsamında, yatılı bölge okulları, sevgi evleri, çocuk ve gençlik kapalı cezaevlerindeki çocuklara da kitap gönderilecek. Braille alfabesi ile basılı kitaplar, görme engelli çocukların eğitim gördüğü okullara ulaştırılacak.

Bu arada, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından hazırlanan bu yılki kitaplar için kampanyanın başından bu yana destek veren gazeteci yazar Doğan Hızlan, çocukları okumaya teşvik edecek düşüncelerini paylaştığı bir önsöz kaleme aldı.

- “Kitap okumak dünü, bugünü, yarını okumak ve anlamak demektir”

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Dünyaya farklı pencerelerden bakmamızı sağlayan, hayal gücümüzü, dilimizi geliştiren, zihnimizi güçlendiren kitaplar sayesinde aynı zamanda bambaşka öykülerin, hikâyelerin de tanığı oluyor, başkalarının hayatları üzerinden değişik yolculuklara çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelecek nesillerin kaliteli ve iyi eğitim almalarının, bilimin temeli olan merak duygularının gelişmesinin önemine dikkati çeken Aran, bunun ancak çocukların daha fazla kitap okumalarıyla mümkün olacağını aktardı.

Aran, “Alacağımız eğitimler bilgi ve deneyimle birleşirse fark yaratabiliriz. Bu üçünü besleyecek, sürekli taze tutacak en önemli unsur ise okumak. Bu yıl 15. kez gerçekleştirdiğimiz kampanyamız da çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakma, kaliteli ve iyi eğitim alan nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunma amacımızın bir yansıması.” değerlendirmesinde bulundu.

Dijital dünyanın içine doğan ve neredeyse teknolojiyle kuşatılmış bir evrende yaşayan çocukların, okuma faaliyetlerini dijital ortamda gerçekleştirmeyi de tercih edebildiklerini belirten Aran, şunları kaydetti:

“Bir kitabın sayfalarına dokunmanın, kağıda has kokuyu duymanın, o eseri fiziki olarak kitaplıkta tutmanın, etkileyici cümlelerin ve sözlerin kalemle altını çizmenin hazzı tabii ki başka. Ama teknoloji ve dijitalleşmenin, toplumda bir nevi okumanın da yeni bir türünü var ettiğini söyleyebiliriz. Yüzyıllardır matbaalarda üretilen basılı kitaplar, mecralar üzerinden süren okuma biçimi özellikle gençlerde dijital okumayla çeşitlenirken, buna kayıtsız kalmak olmaz. Biz de kampanyamızı alışkanlıklardaki değişimlere göre önümüzdeki dönemlerde geliştirmeye devam edeceğiz.”

- “Her kitap yaşamımızın bir parçasıdır, her kitap ufkumuzu biraz daha genişletir”

Gazeteci yazar Doğan Hızlan da kampanyaya dair çocuklara yönelik mesajında, güneş, deniz kadar kitabın da bir tatilin vazgeçilmezleri arasında olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her kitap yaşamımızın bir parçasıdır, her kitap ufkumuzu biraz daha genişletir. ‘Karneni Göster Kitabını Al’ kampanyasında değişik konularda şimdiye kadar dağıtılan kitaplar, serüven duygusunu da bizlere aktarırlar. Gelişen teknolojinin, bilimkurgunun en çok okunan kitaplar listesinde yer alması bugünün beğenisini de ortaya koymaktadır.

Ancak geçmişten bugüne bütün ögelerin tarihini okuduğunuzda, bugünün tadına daha çok varırsınız. Televizyonlarda, internette görülen öykülerin doğuşu merakı arttıracaktır. Kampanya ile çocuklarla buluşturulan kitaplar kaba kuvvetin kötülüğün işe yaramadığını; sevgiyi, anlaşmayı, farklı düşüncelere saygılı olmayı; sorunları bilgi ve zekâ ile çözebileceğimizi öğretiyor.”

- Kampanya 15. yılında

İş Bankası'nın 2008 yılından bu yana kampanya kapsamında çocuklara karne hediyesi olarak verdiği kitaplar şöyle:

"Alice Harikalar Diyarında, Yazarlarımızdan Masallar ve Öyküler, Yazarlarımızdan Öyküler, Halime Kaptan, Küçük Mavi Gezegen, Sait Faik’ten Çocuklara Hikâyeler, Aziz Nesin’den Çocuklara En Güzel Öyküler, Yazarlarımızdan Öyküler, Şairlerimizden Seçme Şiirlerle Şiir Dünyasına Yolculuk, Depremden Korkmuyorum – Nasıl Korunacağımı Biliyorum, Mars’a Nasıl Giderim? - Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar, Astronotlar Üşür mü? – Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar, Robotlar Hapşırabilir mi? Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar, Siyah İnci."

2020 yılında gerçekleştirilen kampanyada, Jules Verne’in “Dünyanın Merkezine Yolculuk” ve “Dr. Ox’un Deneyi”, Robert Louis Stevenson’ın “Define Adası” kitapları ile “İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi Kitapçığı” online ortamda sunuldu.

2021 yılında ise Felix Salten’in “Bambi” ve Arthur Conan Doyle’un “Kayıp Dünya” kitapları ile TEMA Vakfı iş birliğinde hazırlanan “İklim Hakkında Konuşalım” kitapçığı yine dijital ortamda çocuklarla buluşturuldu.

