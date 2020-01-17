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  4. Karnesini hastanede aldı

Karnesini hastanede aldı

TUNCELİ HABERLERİ  | 17.01.2020 15:15 | Son Güncelleme

Tunceli hafta başından itibaren hastanede tedavi gören öğrenciyi, öğretmeni ziyaret ederek karnesini verdi.Elif Güntaş İlkokulu 3-C sınıfı öğrencisi Kıvanç Tuğ, geçtiğimiz Pazartesi günü rahatsızlanarak Devlet Hastanesi’nde tedavi görmeye başladı.

Karnesini hastanede aldı

Tunceli hafta başından itibaren hastanede tedavi gören öğrenciyi, öğretmeni ziyaret ederek karnesini verdi.
Elif Güntaş İlkokulu 3-C sınıfı öğrencisi Kıvanç Tuğ, geçtiğimiz Pazartesi günü rahatsızlanarak Devlet Hastanesi’nde tedavi görmeye başladı. Durumdan haberi olan ve öğrencisinin karne heyecanından uzak kalmamasını isteyen öğretmeni Şafak Özcan, sürpriz yaptı. Hastanede öğrencisini ziyaret eden Şafak öğretmen, karnesini verdi.
Kıvanç’ın başarılı bir öğrenci olduğunu belirten öğretmeni Şafak Özcan, “Pazartesi’nden beri hastanede tedavi gören öğrencim Cuma günü karne sevincini yaşamaya gelemediği için bu heyecanı hastaneye taşıma kararı aldım. Öğrencimin karne heyecanına ortak olmak, gözündeki umut ışığını görmek bir kez daha bana ’iyi ki öğretmenim’ dedirtti"dedi.
Hayatına dokundukları her çocuğun özel olduğunu dile getiren Özcan, Kıvanç’ın mutluluğuna ortak olmanın sevincini yaşadığını da kaydetti.

Karnesini hastanede aldı

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