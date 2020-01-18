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  4. Karnesiyle doktoruna koştu

Karnesiyle doktoruna koştu

HATAY HABERLERİ  | 18.01.2020 12:59 | Son Güncelleme

Henüz 7 yaşındayken beyninde tümör olduğu tespit edilen Kerem Aslan, ameliyat sonrası eski sağlığına kavuşarak, karnesiyle beraber Uzm.

Karnesiyle doktoruna koştu

Henüz 7 yaşındayken beyninde tümör olduğu tespit edilen Kerem Aslan, ameliyat sonrası eski sağlığına kavuşarak, karnesiyle beraber Uzm. Dr. Turhan’a teşekkür ziyaretinde bulundu.
İskenderun Gelişim Hastanesi Başhekimi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Turhan’a gerçekleştirdikleri teşekkür ziyaretinde yaşadıkları süreci anlatan Baba Cengiz Aslan, “Oğlumun şiddetli mide bulantı ve kusması vardı. Bu nedenle Dr. Emin Bey’e başvurduk. Kendisi ilk muayenede, oğlumun beyninde tümör olduğunu tespit etti. Ardından Kerem, hemen operasyona alındı ve kısa sürede iyileşerek okuluna dönebildi. Hatta oğlum bu yıl, en başarılı öğrencilerden seçildi. Bu sevinci yaşayabilmemizi sağlayan doktorumuz Emin Bey’e çok teşekkür ediyorum. Doktorumuz, bizim hayatımızın akışını değiştirdi” dedi.
Şu anda 8 yaşında olan Kerem Aslan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Dr. Emin Turhan ise, “Şiddetli kusma ile polikliniğimize getirilen Kerem’in muayene ve tetkiklerinin ardından, çocuklarda 100 binde 5 görülen beyninde tümör tespit ettik. Geçirdiği ameliyat sonrası, normal hayatına dönen Kerem, şuan gayet sağlıklı. Çocuklarımızın şifa bularak yanımıza gelmesi, mesleki anlamda bizim en büyük mutluluğumuz” diye konuştu.

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