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  4. Karneyi aldılar, şenlikte coştular

Karneyi aldılar, şenlikte coştular

ADANA HABERLERİ  | 20.01.2020 11:54 | Son Güncelleme

Seyhan Belediyesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ilk dönemini tamamlayarak karnelerini alan çocukları “Çocuk Şenliği” ile ödüllendirdi.Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın da katıldığı “Çocuk Şenliği” Yaşar Kemal Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Seyhan Belediyesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ilk dönemini tamamlayarak karnelerini alan çocukları “Çocuk Şenliği” ile ödüllendirdi.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın da katıldığı “Çocuk Şenliği” Yaşar Kemal Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Çocukların salonu doldurduğu şenlikte, animasyon ve sirk gösterileri büyük ilgi gördü. Kukla ve akrobasi şovları çocuklarca yoğun alkış aldı.
Başkan Akif Kemal Akay da animasyon, sirk, kukla ve akrobasi gösterileriyle coşan çocukların mutluluğuna ortak oldu. Gösteriler yerine çocukları hayranlıkla takip eden Başkan Akay, geleceğin emanet edileceği yeni nesillerin başarılı, zinde ve sağlıklı bir gelişim sağlanması için katkıların süreceği ifade etti.

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