Karnı burnunda ev hanımının tekvando aşkı

Karnının büyümesiyle tekvando kıyafetini giyemeyen kırmızı kuşaktaki Gözükızıl, farklı kuşaklardaki çocuklarıyla beraber aynı salonda antrenman yapıyor. Bebeğinin son derece sağlıklı olduğunu ifade eden Gözükızıl, “Büyük oğlum kırmızı-siyahta, küçük oğlum kırmızıda, üçüncü oğlum beyazda, kızım sarıda, ben kırmızıdayım. Evde kuşağı olmayan sadece eşim var. Bebeğim ise doğuştan tekvandocu olacak” dedi.

Ev hanımlarına ayrı bir seans açan Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün Turgut Özal Spor Salonu’ndaki tekvando branşına 2 yıl önce yazılan 38 yaşındaki Seher Gözükızıl, spora olan tutkusuyla herkesin takdirini topluyor. Ev hanımlarının da spor yapabileceğini göstermek için tekvandoyu tercih eden 4 çocuk annesi Gözükızıl; 6 yaşındaki kızı, 8, 11 ve 13 yaşlarındaki 3 oğluyla aynı kursta tekvando eğitimi aldırıyor. Kırmızı kuşağa kadar ilerleyen ve karnındaki 6 aylık bebeğiyle kendi kuşağındaki sınava giren Gözükızıl, gereken tüm hareketleri yaparak sınavını geçti. Doktor oluru ve Baş Antrenör Derya Uyankaya’nın belirttiği programa göre hareket eden azimli ev hanımının hedefi ise siyah kuşakta iki kez ‘dan’ yapmak.

“DOKTOR VE ANTRENÖRÜN KONTROLÜNDE YAPIYORUM”

Şu anda 6’ncı ayı bitirdiğini ve doktor kontrolünde antrenmanlarını sürdürdüğünü belirten Seher Gözükızıl, kilosunun fazlalaşması üzerine tekvando kıyafetlerini giyemediğini söyledi. Antrenörünün şu anda kendisine sadece kol teknikleri, yürüyüş ve nefes alma programları çerçevesinde planlama yaptığını aktaran Gözükızıl, “Tedirginliğim yok, çünkü en başından bu yana doktor ve antrenörün kontrolünde yapıyorum. Bebeğin gelişimi gayet normal. Nefes egzersizlerimi tam olarak yapabildiğim için beni çok rahatlatıyor” dedi.

“BEBEĞİM DOĞUŞTAN TEKVANDOCU OLACAK”

Gözükızıl, kendisiyle birlikte 4 çocuğunun da tekvando kursunda antrenman yaptığını aktararak, “Büyük oğlum kırmızı-siyahta, küçük oğlum kırmızıda, üçüncü oğlum beyazda, kızım sarıda ben kırmızıdayım. Bebeğim ise doğuştan tekvandocu olacak. Evde kuşağı olmayan sadece eşim. Evde çocuklarım sürekli kendi aralarında çalışıyorlar. Evde sürekli bir müsabaka var” ifadelerini kullandı.

“İMKANLARI VARSA GELSİNLER”

Hedefinin siyah kuşakta 2 kez dan yapmak olduğunu da belirten Gözükızıl, ev hanımlarına da, “Ellerinde imkanları varsa buyursunlar gelsinler. Burada hem sosyalleşiyorlar hem sporlarını yapıyorlar. Spor yapmanın bedenlerine kattıkları faydaları gördükten sonra zaten bırakamazlar. Ama önemli olan ilk adımı atmaları” sözleriyle seslendi.

“ANNEMLE GURUR DUYUYORUM”

Gözükızıl’ın çocukları da annelerini sonuna kadar destekliyor ve güveniyor. 11 yaşındaki Muhammed Emin Gözükızıl, “Ailecek tekvandocuyuz, kendimizi savunmayı öğreniyoruz”, 13 yaşındaki Duran Erol, “Doğacak kardeşimin benim gibi bir sürü dalda spor yapmasını istiyorum” diye konuşurken, 8 yaşındaki Baran da, “Annemle gurur duyuyorum. Ben de siyah kuşak olmak istiyorum. Anneme de çok güveniyorum, o da siyah kuşak olacak” ifadelerini kullandı.

“YENİ BEBEĞİMİZİ DE AİLEMİZE DAHİL EDECEĞİZ”

Baş antrenör Derya Uyankaya ise düzenli, azimli sporcusunun doktor kontrolü altında antrenmanlara katıldığını belirterek, “Şu an sadece kol teknikleri çalıştırıyorum, ufak yürüyüşler ve sık sık dinlenme gerçekleştiriyoruz. Doktorumuzun müsaade ettiği sürece antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Yeni bir bebeğimiz daha geliyor, onu da tekvando ailemize dahil edeceğiz inşallah” diye konuştu.

