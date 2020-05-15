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Karpuzatan bölgesinde tedbirleri sıkılaştı

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.05.2020 16:41 | Son Güncelleme

Kayseri Ticaret Borsası, korona virüs tehlikesine karşı Karpuzatan bölgesi girişinde tedbirlerini sıkılaştırdı.Kayseri’de sucuk, pastırma et ve et ürünleri üretiminin gerçekleştirildiği Karpuzatan girişi nizamiyesinde Kayseri Ticaret Borsası, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kocasinan Belediyesi ortaklaşa ekip oluşturarak kontrolleri gerçekleştirdi.Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Karpuzatan Bölgesinde aldıkları önlemlerle ilgili olarak, “ Bilindiği üzere Karpuzatan bölgemiz Kayseri’nin dikkat edilmesi gereken en hassas yerlerinden biridir.

Kayseri Ticaret Borsası, korona virüs tehlikesine karşı Karpuzatan bölgesi girişinde tedbirlerini sıkılaştırdı.
Kayseri’de sucuk, pastırma et ve et ürünleri üretiminin gerçekleştirildiği Karpuzatan girişi nizamiyesinde Kayseri Ticaret Borsası, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kocasinan Belediyesi ortaklaşa ekip oluşturarak kontrolleri gerçekleştirdi.
Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Karpuzatan Bölgesinde aldıkları önlemlerle ilgili olarak, “ Bilindiği üzere Karpuzatan bölgemiz Kayseri’nin dikkat edilmesi gereken en hassas yerlerinden biridir. Burada üç kurum bir araya gelerek kontrol noktası oluşturduk. Ekibimiz ziyaretçilerin ateşlerini ölçüyor, maske ve hijyen kontrollerini yapıyor. Sıkıntılı bir durum yoksa ziyaretçilerin girişini gerçekleştiriyorlar” dedi.
Küresel boyutta mücadele edilen korona virüsün Kayseri’de yayılmasını engellemek için tüm kurum ve kuruluşlar ve bireylere görev düştüğünü kaydeden Başkan Bağlamış, " Kayseri Ticaret Borsası olarak, korona virüs tedbirlerimizi uygulamaya koyduk. Ticaretin de hayatın da devam edebilmesi için maksimum hijyen kurallarına uyuyoruz” ifadelerini kullandı.
Karpuzatan Bölgesinde faaliyet gösteren firmalara “Hijyen Kiti Paketi “ hediye ettiklerini belirten Başkan Bağlamış, sözlerine şu şeki,lde devam etti:
“Firmalarımıza hem destek, hem de salgına karşı tedbirler noktasında dikkat çekmek adına içerisinde maske, eldiven ve dezenfektan oluşan hijyen paketi oluşturduk. Biz birlikte güçlüyüz ve tedbiri asla elden bırakmadan evde kalmaya devam ederek, paniğe kapılmadan kendimizi ve sevdiklerimizi korumalıyız. Korona virüs salgınının en kısa sürede sonlanmasını diliyorum.“

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Kocasinan
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Uzunlulu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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