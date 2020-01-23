YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars 36 Spor Hoçvan Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor

Kars 36 Spor Hoçvan Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor

KARS HABERLERİ  | 23.01.2020 15:44 | Son Güncelleme

Kars 36 Spor, hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde Ardahan Hoçvan Spor’u konuk edecek.

Kars 36 Spor, hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde Ardahan Hoçvan Spor’u konuk edecek. Yeşil beyazlı ekipte yeni transferler ilk kez taraftarlarıyla buluşacak.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kars 36 Spor kendi sahasında ağırlayacağı Hoçvan Spor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.
Kars Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda Teknik Direktör Mersud Demiroviç, nezaretinde hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı ekipte Hoçvan Spor’dan puan çıkarmanın hesapları yapılıyor.
BAL Ligi 3. Grup’ta 28 puanla grupta liderliğini sürdüren Arhavi Spor’u 23 puanla 3’üncü sırada takip eden Kars 36 Spor, Hoçvan Spor karşılaşmasını kazarak şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor.
Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadında karlı zeminde hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı ekipte sporcuların hırslı ve istekli oldukları gözlendi.
Erzurum deplasmanından 1 puanla döndüklerini ifade eden Teknik Direktör Mersud Demiroviç, “Yakutiye’den 1 puanla döndük. Ancak kendi sahamızda kazanmak istiyoruz. Hoçvan karşılaşması zor olacak. Ancak biz bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak taraftarlarımıza 3 puanı hediye etmek istiyoruz. Hazırlıklarımız sürüyor. Kendi sahamızda seyircimizin desteğiyle 3 puanı kazanan taraf olacağız. Buna inanıyorum” dedi.
BAL Ligi 3’üncü grupta bir birinden zorlu karşılaşmalarının kendilerini beklediğini belirten Demiroviç, “Zor bir gruptayız. Gruptaki takımların gücü ortada, bizim da gücümüz belli, biz bu zorlu yarıştan şampiyon olarak çıkmak istiyoruz. Bütün plan ve hazırlıklarımızı şampiyonluk hesapları üzerine yapıyoruz. Kars 36 Spor’un 3. Ligde olması gerekiyor. İnşallah sezon sonu bunu başaracağız” diye konuştu.
Kars 36 Spor, eksi 15 derece soğukta karşı zemin üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından yapılan çift kale maçın ardından antrenman sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Megastar Tarkan'ı çileden çıkaran olay!Megastar Tarkan'ı çileden çıkaran olay!
Kars’ta polisten gerçeği aratmayan tatbikatKars’ta polisten gerçeği aratmayan tatbikat
Kars’ta Milli Eğitim Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı yapıldıKars’ta Milli Eğitim Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı yapıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kars Namaz Vakitleri 23 Ocak Perşembe

İmsak
05:50
Sabah
07:18
Öğle
12:24
İkindi
14:57
Akşam
17:20
Yatsı
18:43

Kars Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Perşembe

Canan Eczanesi
Merkez
Altun Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

BAL Ligi’nde Doğu derbisi

BAL Ligi’nde Doğu derbisi

Termometreler eksi 19’u gördü!

Termometreler eksi 19’u gördü!

Kağızman’da barış toplantısı

Kağızman’da barış toplantısı

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı gerçekleştirildi

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı gerçekleştirildi

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.