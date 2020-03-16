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Kars adliyesinde korona virüs önlemi!

KARS HABERLERİ  | 16.03.2020 16:00 | Son Güncelleme

Kars’ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında duruşmalar ertelendi.Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK), korona virüse karşı alınacak tedbirler kapsamında başsavcılıklara gönderdiği yazı doğrultusunda Kars Adalet Sarayı’ndaki bazı mahkemelerin duruşmaları 4 hafta süreyle ertelendi.Yeni tip korana virüse (Kovid-19) ilişkin tedbirler kapsamında, "acil" sayılacak hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesinin mahkemelerce değerlendirilmesine ilişkin cumhuriyet başsavcılıklarına, adalet komisyonu başkanlıklarına, bölge idare mahkemelerine ve bölge adliyelerine yazı göndermişti.

Kars’ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında duruşmalar ertelendi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK), korona virüse karşı alınacak tedbirler kapsamında başsavcılıklara gönderdiği yazı doğrultusunda Kars Adalet Sarayı’ndaki bazı mahkemelerin duruşmaları 4 hafta süreyle ertelendi.
Yeni tip korana virüse (Kovid-19) ilişkin tedbirler kapsamında, "acil" sayılacak hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesinin mahkemelerce değerlendirilmesine ilişkin cumhuriyet başsavcılıklarına, adalet komisyonu başkanlıklarına, bölge idare mahkemelerine ve bölge adliyelerine yazı göndermişti. Yazı kapsamında Kars’ta Adalet Sarayı’ndaki bazı mahkemelerin duruşmalarının da 4 hafta süreyle ertelendiği öğrenildi.

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