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Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan için sağanak uyarısı

23.07.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan için sağanak uyarısı

Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu, zamanla parçalı ve kuzey kesimler çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 33, Erzincan'da 32, Ağrı, Kars ile Erzurum'da 29 ve Ardahan'da 23 derece olacağı tahmin ediliyor.

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meteoroloji Ağrı Erzincan Erzurum Kars Ardahan Iğdır

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