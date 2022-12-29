Kars, Ağrı ile Ardahan'da dere ve göletler buz tuttu

Kars'ta dün yağan kar sonrası soğuk hava etkili oluyor.

Dere ve göletlerin buz tuttuğu kentte, bazı vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta zorlandı.

Sarıkamış ilçesine de sarıçam ormanları kırağı ile kaplandı, bina çatılarında sarkıtlar oluştu.

AĞRI, ARDAHAN

Ağrı'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Soğuk hava nedeniyle dere ve nehirlerin donmaya başladığı kentte, araçların camları buz tuttu.

Ardahan'da ise vatandaşlar araçlarını soğuklardan korumak için üzerini battaniye, halı ve branda ile örttü.

Kentteki akarsularda da buzlanmalar oluştu.

