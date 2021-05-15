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Kars, Ağrı ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

15.05.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars, Ağrı ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu geçeceği bölgede, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 6, Ağrı'da 7, Erzurum ve Ardahan'da 8, Erzincan'da 11, Tunceli'de 12, Iğdır'da 14 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 34, Iğdır'da 31, Erzincan'da 30, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 25, Kars'ta 24 derece olması bekleniyor.

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