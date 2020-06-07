Kars Bedesten Projesi turizmi canlandıracak

Kars Vadisi Projesi kapsamında hayata geçirilen ‘Bedesten Projesi’ kentteki turizmi canlandıracak. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte yöresel hediyelik eşya ve turistik ürünlerin pazarlama gücü daha etkin hale getirilecek.

Kars Kalesi etekleri ve Kars Çayı kenarında yapımına başlanan tarihi, sosyal, kültürel ve turistik değerlerine değer katacak olan “Kars Vadisi Projesi ve Kars Bedesteni Konak ve Çevre Düzenlemesi” çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yapımı tamamlandığında Kars’ta özellikle coğrafi işaret tescil belgeli ve hem özel tüketicilerin, hem de turistlerin tercih ettiği Kars Kaşarı ve Kars Balı başta olmak üzere, gravyer, tereyağı, çeçil peyniri, beyaz peynir, tulum peyniri, süt ürünleri, kaz, Kağızman elması, pestil ürünleri, Obsidyen taşından ve ahşaptan yapılmış hediyelik eşyalar, kaz tüyünden elde edilen yastık ve yine kaz tüyünden ve hayvansal ürünlerden elde edilmiş hediyelik eşyalar, tescil belgeli Kars Halısı gibi ürünlerin satıldığı bir bedestene kavuşmuş olacak.

Kars Kalesi altında tarihi bölgede yapımı devam eden Bedesten, geleneksel Osmanlı mimarisi ile inşa ediliyor.

Kars Valisi Türker Öksüz’ün yakından takip ettiği Kars Valiliği’nce hayata geçirilen projenin kısa sürede tamamlanarak hizmete geçirilmesi planlanıyor.

