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Kars Belediyesi Corona virüse karşı tarihi mekanları dezenfekte ediyor

KARS HABERLERİ  | 16.03.2020 10:12 | Son Güncelleme

Dünya’nın çeşitli ülkelerinde yayılan, ülkemizde de son günlerde görülen corona virüs vakalarına karşı önlem çalışmaları Kars’ta da sürüyor.Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, dolmuşlar ve halk otobüslerinin ardından bekleme durakları, turistlerin ziyaret ettikleri tarihi binalar ve kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kars Belediyesi’nin tüm hizmet binalarında, tesislerinde ve camiler ve tarihi yerlerde dezenfeksiyon çalışmaları yoğun biçimde sürdürülecektir” denildi.

Kars Belediyesi Corona virüse karşı tarihi mekanları dezenfekte ediyor

Dünya’nın çeşitli ülkelerinde yayılan, ülkemizde de son günlerde görülen corona virüs vakalarına karşı önlem çalışmaları Kars’ta da sürüyor.
Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, dolmuşlar ve halk otobüslerinin ardından bekleme durakları, turistlerin ziyaret ettikleri tarihi binalar ve kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.
Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kars Belediyesi’nin tüm hizmet binalarında, tesislerinde ve camiler ve tarihi yerlerde dezenfeksiyon çalışmaları yoğun biçimde sürdürülecektir” denildi.

Kars Belediyesi Corona virüse karşı tarihi mekanları dezenfekte ediyor

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İlay Eczanesi
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Atas Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
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