YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars Belediyesi “Dünya Kadınlar Günü" etkinlikleri düzenliyor

Kars Belediyesi “Dünya Kadınlar Günü" etkinlikleri düzenliyor

KARS HABERLERİ  | 05.03.2020 10:12 | Son Güncelleme

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla Kars Belediye Başkanlığı’nca etkinlik düzenlenecek.Etkinlikler kapsamında Kars’taki kadınların üretime dahil olmalarına katkı sağlamak adına el emeği olan yeme-içme, turistik süs eşyası ve kıyafet ürünlerinin satışını gerçekleştirebilecekleri “Kars Kadın Emek Pazarı”nın açılışı da 7 Mart 2020 tarihinde yapılacak.Açılışın ardından Kars Belediyesi’ne ait Masal Park’ta saat 11.30’da kadınlar için ücretsiz yemek etkinliği düzenlenecek.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla Kars Belediye Başkanlığı’nca etkinlik düzenlenecek.
Etkinlikler kapsamında Kars’taki kadınların üretime dahil olmalarına katkı sağlamak adına el emeği olan yeme-içme, turistik süs eşyası ve kıyafet ürünlerinin satışını gerçekleştirebilecekleri “Kars Kadın Emek Pazarı”nın açılışı da 7 Mart 2020 tarihinde yapılacak.
Açılışın ardından Kars Belediyesi’ne ait Masal Park’ta saat 11.30’da kadınlar için ücretsiz yemek etkinliği düzenlenecek. Başkan Ayhan Bilgen, etkinliğe tüm kadınları davet etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Kayserispor’un kalan maçları

Kayserispor’un kalan maçları

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Kars Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:05
Sabah
06:28
Öğle
12:24
İkindi
15:35
Akşam
18:10
Yatsı
19:28

Kars Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Demir Eczanesi
Merkez
Kagızman Eczanesi
Kagizman
Sarıkamış Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sarıkamış’ta gece kayağı

Sarıkamış’ta gece kayağı

Kars’ta evlenme oranlarında azalma oldu

Kars’ta evlenme oranlarında azalma oldu

Horasan-Karakurt-Kağızman Yolu trafiğe kapatılacak

Horasan-Karakurt-Kağızman Yolu trafiğe kapatılacak

"Sosyal medya fenomenleri" Kars ve Ardahan'ı tanıttı

"Sosyal medya fenomenleri" Kars ve Ardahan'ı tanıttı

Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileri Kars'ın tarihi yerlerini gezdi

Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileri Kars'ın tarihi yerlerini gezdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.