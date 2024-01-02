Kars Belediyesi metruk binaları tek tek yıkıyor

Belediye ekipleri, kötü görünümü olan, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan metruk binaları tek tek yıkarak, kötü görünümün de öne geçiyor.

Ekipler, Örnek Mahallesi 1.Tabya Sokak, Hafızpaşa Mahallesi Hafızpaşa Caddesi ve Hafızpaşa Mahallesi 79. Sokak’ta bulunan metruk yapıları “3194 Sayılı İmar Kanunu” çerçevesinde çevre sağlığı ve güvenliğini tehdit gerekçesiyle yıkımını yaptı. Ekipler yıkımı yapılan metruk binaların hafriyatlarını da kaldırdı.

Kars Belediye Başkanlığı’nca kötü görünüme sebep olan ve vatandaşların can güvenliği tehdit eden metruk yapıların yıkımına devam edeceği öğrenildi.

