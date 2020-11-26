Kars Belediyesi yol çalışmalarını sürdürüyor

Kars Belediye Başkanlığı’nca yapılan yol çalışmaları aralıksız devam ediyor. soğuk havaya rağmen yürütülen çalışmalar vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor.

Belediye kent genelinde yol çalışmalarına hız verdi. Havaların açık geçmesini fırsat bilen belediye ara mahalle ve sokakların yollarını yapıyor. Bozuk yollar tek tek yapılırken, vatandaşlar ise kış öncesi yapılan yollar sayesinde kar ve çamurdan kurtuluyor.

Kentte uzun süre el vurulmamış yollarda belediye ekiplerince yapılan çalışmaları yerinde gören Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, çalışmalar hakkında ilgili birim amirlerinden bilgi alıyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması için talimat veriyor.

Kars’ta belediye ekiplerince son olarak Payton Pazarı ve Evliya Cami çevresinde asfalt ve yama çalışması yapıldı. Belediyenin vatandaşların kışı rahat geçirebilmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdüreceği öğrenildi.

