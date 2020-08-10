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Kars Belediyesi yol ve kaldırım çalışmalarına hız verdi

KARS HABERLERİ  | 10.08.2020 10:01 | Son Güncelleme

Kars Belediye Başkanlığı kaldırım ve yol çalışmalarına hız verdi.

Kars Belediye Başkanlığı kaldırım ve yol çalışmalarına hız verdi. Belediye’nin çalışmaları vatandaşların yüzünü güldürdü.
Kars Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce Yenişehir Mahallesi’nde uzun yıllardan beri bozuk olan kaldırım ve yollarda çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalarda bir taraftan kaldırımlar yapılırken, diğer taraftan da yol çalışması yürütülüyor.
Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Başkan Yardımcısı Şevin Alaca ile birlikte Yenişehir Mahallesi’nde yapılan kaldırım ve yol çalışmalarını yerinde görerek Fen İşleri Müdüründen bilgi aldı. Başkan Bilgen, yol çalışmalarının kısa sürede tamamlanması için talimat verdi.
Yenişehir Mahallesi’nde yolların bozuk olduğuna dikkat çeken Bilgen, kaldırım ve yolların yapılmasıyla mahallenin çamurdan kurtulacağını belirtti. Bilgen, yol ve kaldırım çalışmalarının yanı sıra birçok mahallede park çalışması yaptıklarını da sözlerine ekledi.
Kars Belediye Başkanlığı’nca başta Yenişehir Mahallesi olmak üzere Halitpaşa, Bülbül ve Aydınlık Evlerde aynı anda yol ve kaldırım çalışmaları yapılıyor. Yapılan çalışmalar vatandaşların yüzünü güldürüyor.

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