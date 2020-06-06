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Kars Belediyesi’nden ücretsiz antrenör hizmeti

KARS HABERLERİ  | 06.06.2020 11:03 | Son Güncelleme

Kars’ta spor yapmak isteyen vatandaşlara belediye ücretsiz antrenör hizmeti verecek.Kars Belediyesi Serhat Spor Kulübü “Bilinçli Spor ile Daha Sağlıklı Kars’a” sloganıyla Şehir merkezindeki Şehir Stadyumu’nda spor severlere uzman antrenör eşliğinde spor yaptırmaya başlıyor.Belediye Spor Kulübü’nde görevli Antrenör, her hafta Pazartesi-Çarşamba-Cuma günlerinde, sabah 08.00-10.00 saatleri arasında Şehir Stadyumuna gelen sporseverlere egzersiz, kültür fizik hareketleri, koşu ve yürüyüş gibi sportif faaliyetlerinde yardımcı olacak.Vatandaşlar görevli antrenörden talep ettikleri halde ayrıca ücretsiz çalışma takvimi ve programı da oluşturalabilecek.

Kars’ta spor yapmak isteyen vatandaşlara belediye ücretsiz antrenör hizmeti verecek.
Kars Belediyesi Serhat Spor Kulübü “Bilinçli Spor ile Daha Sağlıklı Kars’a” sloganıyla Şehir merkezindeki Şehir Stadyumu’nda spor severlere uzman antrenör eşliğinde spor yaptırmaya başlıyor.
Belediye Spor Kulübü’nde görevli Antrenör, her hafta Pazartesi-Çarşamba-Cuma günlerinde, sabah 08.00-10.00 saatleri arasında Şehir Stadyumuna gelen sporseverlere egzersiz, kültür fizik hareketleri, koşu ve yürüyüş gibi sportif faaliyetlerinde yardımcı olacak.
Vatandaşlar görevli antrenörden talep ettikleri halde ayrıca ücretsiz çalışma takvimi ve programı da oluşturalabilecek.

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Kars Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Cumartesi

Canan Eczanesi
Merkez
Dılber Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
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